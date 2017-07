James Paxton fait le travail pour les Mariners

James Paxton a excellé au monticule mercredi, à Houston, où les Mariners de Seattle se sont imposés 4-1 face aux Astros.

Paxton (9-3) n’a accordé qu’un point et six coups sûrs en sept manches de travail en plus de réaliser sept retraits au bâton. Edwin Diaz a terminé le travail en signant son 18e sauvetage de la saison.

Sur le plan offensif, Ben Gamel a pris les choses en main pour les Mariners en claquant un circuit de deux points en quatrième manche. Il s’agissait de son cinquième de la campagne.

Robinson Cano et Mike Zunino ont généré les autres points des visiteurs.

Par ailleurs, George Springer a produit l’unique point des Astros avec un ballon-sacrifice, en troisième manche.

La défaite est allée au dossier de Charlie Morton (7-4) qui a alloué quatre points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.