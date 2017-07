Jacob Faria donne la victoire aux Athletics

Après n’avoir pratiquement rien donné aux Athletics après quatre tours au bâton, le partant Jacob Faria a flanché en cinquième manche, offrant quatre points à ses adversaires, et les Rays de Tampa Bay se sont inclinés au compte de 7-2, mercredi à Oakland.

Faria (4-1) a donné trois coups sûrs, deux buts sur balles et commis deux mauvais lancers pour permettre successivement à Bruce Maxwell, Jaycob Brugman, Rajai Davis et Marcus Semien de croiser le marbre.

L’artilleur a conclu la journée avec quatre points, six coups sûrs et quatre passes gratuites ajoutés à son dossier en cinq manches sur la butte.

Les favoris locaux ont ensuite ajouté trois points au tableau pour mettre le match hors de la portée de la formation floridienne. Matt Joyce a notamment réussi sa 12e longue balle de la campagne.

Sonny Gray (6-4) a quant à lui donné deux points, sept frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en six manches et un tiers de travail.