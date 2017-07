Hitchcock se réjouit de l'arrivée de Radulov

Ken Hitchcock tentera en 2017-2018 de gagner la deuxième coupe Stanley de sa carrière avec la même équipe.

Ayant réalisé l’exploit près de 20 ans plus tôt lorsqu’il était à la barre des Stars, en 1999, l’instructeur en chef revient diriger Dallas avec une motivation inébranlable.

«Nous devons nous assurer de donner un bon divertissement aux partisans. Je crois que nous aurons l’un des clubs les plus spectaculaires de la LNH.»

Cet été, les Stars ont solidifié leur attaque avec les signatures des ailiers Alexander Radulov et Martin Hanzal. Ils ont aussi mis sous contrat le défenseur Marc Methot, ainsi que le gardien Ben Bishop.

«Je crois que nous avons des joueurs très compétitifs, surtout ceux que nous venons de recruter. Ce sera à nous de le démontrer.»

"I think we are going to have one of the most entertaining teams in the @NHL"- Ken Hitchcock @DallasStars fans you'll want to hear this! pic.twitter.com/fQ1zahzC1k