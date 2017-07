Coupe Rogers : des noms connus aux qualifications

Tennis Canada a annoncé mercredi que 34 joueurs figurant parmi les 75 meilleurs au monde participeront aux qualifications de la Coupe Rogers prévue à Montréal et Toronto, les 5 et 6 août.

Au Stade Uniprix, le public pourra notamment voir à l’œuvre le Chypriote Marcos Baghdatis, qui a disputé la finale des Internationaux d’Australie en 2006. Le Letton Ernest Gulbis, qui a lui aussi déjà été classé dans le top 10 mondial, fera aussi le voyage à Montréal.

Les jeunes Américains Jared Donaldson et Frances Tiafoe tenteront également de se tailler une place dans le tableau principal. Âgé de 20 ans, Donaldson occupe le 58e rang après s’être faufilé jusqu’au quatrième tour du tournoi de Miami. Tiafoe continue aussi son ascension au classement, lui qui avait été couronné champion du Challenger de Granby l’été dernier.

Enfin, le Russe Daniil Medvedev pourrait également en surprendre plus d’un. L’athlète de 21 ans a fait tomber Stan Wawrinka au premier tour de Wimbledon et fait déjà partie du top 50.

Les Torontois ne seront pas en reste

Du côté féminin, la Slovaque Magdalena Rybarikova sera présente à Toronto. Elle a atteint les demi-finales à Wimbledon en battant notamment Karolina Pliskova, première joueuse mondiale. Grâce à cette performance, Rybarikova s’est hissée au 33e échelon mondial et devrait être la favorite des qualifications.

Les Allemandes Sabine Lisicki et Andrea Petkovic seront également à surveiller. Lisicki effectue un retour au jeu à la suite d’une blessure qui l’a gardée sur la touche durant plus de six mois. Sa compatriote Petlkovic a percé le top 10 mondial en 2011, après avoir atteint les quarts de finale de trois des quatre Grands Chelems.

Finalement, Monica Puig, qui a vécu un conte de fées aux Jeux olympiques de Rio l’an dernier en donnant une première médaille d’or à Porto Rico, tentera de se qualifier.

Les tableaux seront complétés par des laissez-passer qui seront dévoilés à une date ultérieure.