Challenger de Gatineau: Wozniak expéditive face à Elena Bovina

Après un match chaudement disputé la veille face à la jeune Katie Swan, Aleksandra Wozniak s’est fait beaucoup plus expéditive mercredi soir face à une joueuse plus expérimentée. La sixième tête de série du Challenger de Gatineau a défait l’ancienne 14e joueuse mondiale Elena Bovina en deux manches de 6-1 et 6-2.

La Québécoise a été nettement supérieure à sa rivale, qui cherche toujours à retrouver la touche après avoir été passablement ralentie par les blessures au cours des dernières années, tout comme Wozniak, d’ailleurs. Cette dernière n’a toutefois laissé aucune chance à la Russe, la brisant à chacune de ses présences au service.

«J’avais un meilleur rythme qu’hier (mardi) et je frappais la balle propre et profondément. Quand tu fais ça, tu ne laisses pas la chance à ton adversaire de s’imposer», a analysé la Montréalaise, tout sourire, après sa victoire.

Face à Hibi

Wozniak accède donc aux quarts de finale du Challenger de Gatineau. Pour l’occasion, elle se mesurera à la troisième favorite, la Japonais Mayo Hibi, vendredi.

«Les Japonaises, soit elles montent au filet ou soit elles jouent très profondément et attendent que tu fasses une erreur. Ce sera important pour moi de demeurer concentrée à imposer mon jeu.»

Le Canadien Brayden Schnur a livré une solide bataille à la première tête de série, le Tunisien Malek Jaziri, mais a laissé filer deux balles de match au deuxième set pour finalement s’incliner en trois manches de 7-6, 6-7 et 1-6. Le match a été entrecoupé d’un arrêt de près d’une heure en raison des averses.

La Canadienne Carson Branstine (11 h), ainsi que ses compatriotes Peter Polansky (pas avant 12 h 30) et Denis Shapovalov (dernier match de la journée) seront en action en simple jeudi.