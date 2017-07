«Ce serait un rêve de jouer à Montréal» - Samuel Piette

Le milieu défensif Samuel Piette se fait présentement connaître des amateurs de soccer québécois par ses excellentes performances à la Gold Cup de la CONCACAF. Une fois la compétition terminée, le joueur de 22 ans aura de grandes décisions à prendre concernant son avenir.

Possédant encore une année à son contrat avec le CD Izarra en troisième division espagnole, l’athlète originaire de Repentigny pourrait décider de tenter sa chance ailleurs, dont en Amérique du Nord, si l’occasion se présente.

S’il choisit de faire le saut en Major League Soccer (MLS), l’Impact de Montréal sera probablement très agressif dans ses démarches afin de faire son acquisition.

«Je n’ai pas parlé avec l’Impact et je ne me concentre pas sur ça présentement, a dit en entrevue téléphonique celui qui se prépare avec ses coéquipiers pour leur affrontement de quart de finale prévu jeudi face à la Jamaïque. Mon agent a peut-être eu des discussions, mais je ne lui ai pas encore parlé.»

Le directeur technique de l’Impact Adam Braz a toutefois confirmé mardi qu’il n’était pas en négociation avec le club espagnol pour tenter d’acquérir Piette et qu’il fallait respecter le fait qu’il possède un contrat.

Rien ne semble toutefois impossible pour celui qui a été sélectionné au sein de la formation d’étoiles de la phase de groupe de la Gold Cup, par le réseau ESPN.

«Dès que ça se termine ici [Gold Cup], je vais avoir quelques jours de congé et c’est probablement là que je vais parler avec mon agent. Si une équipe veut payer pour mon transfert, partir devient une option.»

Un rêve de jouer à Montréal

S’il ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve, le Québécois ne cache pas qu’il souhaite enfiler l’uniforme bleu, blanc et noir de l’Impact.

«C’est certain que j’aimerais ça! C’est le club de ma ville et mon équipe de cœur. Je tente vraiment de les suivre, même en Europe. Ce serait un rêve de jouer à Montréal. Je ne peux toutefois pas dire si ça va arriver dans six mois, un an ou jamais.»

Avec la formation canadienne, Piette a l’occasion de côtoyer trois joueurs qui évoluent sous la gouverne de Mauro Biello. En plus du capitaine Patrice Bernier, Maxime Crépeau et Anthony Jackson-Hamel font également partie de l’équipe.

Il serait facile de penser que ses trois coéquipiers tentent ardemment de le convaincre, mais le principal intéressé leur facilite grandement la tâche.

«Ils m’en parlent en bien c’est sûr, mais ils n’ont pas besoin de rien me vendre. J’adore déjà la ville! Étant francophone, je me tiens avec eux. Jackson-Hamel est même mon cochambreur présentement.»