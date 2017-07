Alexandre Texier jouera en Finlande

Choisi au deuxième tour du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Français Alexandre Texier a choisi d’aller jouer en Finlande la saison prochaine, plutôt qu’avec le Drakkar de Baie-Comeau qui détenait ses droits dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’ancien porte-couleurs des Brûleurs de Loup de Grenoble a annoncé sur Twitter qu’il évoluera pour le Kalevan Pallo dans la meilleure ligue de Finlande.

«Content et excité de faire partie du KalPa. J’aimerais remercier mes parents, mes entraîneurs et mes amis pour leur aide et leur appui!», a-t-il écrit en anglais.

Le directeur général du Drakkar, Steve Ahern, aurait bien voulu l’avoir dans à Baie-Comeau.

«J’avoue que je suis plus surpris que déçu. Nous avions eu de bonnes discussions avec le jeune la semaine dernière et la direction était prête à lui soumettre une offre. D’un autre côté, on savait aussi qu’il envisageait d’autres options», a-t-il dit au journal local «Le Manic».

De son côté, le président du KalPa, Toni Saksman, s’est réjoui de l’arrivée du Français.

«Texier est jeune, mais a déjà joué avec des seniors. Nous pensons qu'il va éblouir le public dès la saison prochaine», a rapporté le journal français «Le Dauphiné libéré».

Texier a été sélectionné au 45e rang par les Blue Jackets de Columbus en juin dernier. Jamais un joueur français n’avait été repêché aussi tôt.

Il a réussi à attirer les regards des équipes de la LNH en restant en Europe, où il a récolté 19 points, dont 10 buts, en 40 rencontres pour Grenoble dans la ligue élite française.