«Une opportunité en or» - Frédérick Gaudreau

L’attaquant québécois des Predators de Nashville Frédérick Gaudreau est sur un nuage depuis qu’il a paraphé une prolongation de contrat de trois saisons avec la formation du Tennessee.

L’entente conclue lundi en est une à deux volets pour les deux premières années, et à un seul volet pour la troisième, a confirmé le principal intéressé, mardi matin.

Gaudreau s’est révélé lors des dernières séries éliminatoires en marquant trois fois en huit rencontres. Il s’est spécialement démarqué en marquant de gros en finale de la Coupe Stanley contre les Penguins de Pittsburgh.

Il n’est donc pas étonnant que le directeur général des «Preds», David Poile, se soit assuré de conserver les services du joueur de Bromont pour trois autres saisons.

«Je suis content parce que je ne pourrais pas demander mieux que de me lever chaque matin pour aller jouer au hockey, et c'est un contrat qui me permettra de faire ça pendant trois ans», a résumé le joueur de 24 ans, en entrevue à LCN.

Gaudreau demeure toutefois conscient qu’il ne s’agit que d’une étape pour lui. Il se devra d’être performant lors du camp d’entraînement au début de l’automne, sinon il pourrait bien retourner encore un temps dans la Ligue américaine.

«Je dois continuer à travailler fort, améliorer tous les petits aspects, il y a tellement de choses qu'on peut améliorer, a-t-il expliqué. Continuer à me développer, essayer de ne pas voir trop loin et simplement jour par jour, donner le meilleur de moi-même chaque jour.»

Quoi qu’il advienne dans le futur, Gaudreau gardera un précieux souvenir de cette finale de la Coupe Stanley, même si ultimement, les Predators ont subi la défaite aux mains des Penguins.

«Il y avait tellement de bons joueurs, a-t-il souligné. J'étais toujours sur la patinoire avec dix joueurs excellents. Juste de voir comment ils pensent, apprendre d'eux, chaque petite chose que je pouvais apprendre était pour une expérience inestimable.»

Il a également appris à découvrir Nashville, qui s’est passionnée pour le parcours de son équipe de hockey en éliminatoires.

«La ville est incroyable, je pense qu'après la dernière saison, ça ne peut que s'améliorer, a observé Gaudreau. C'est pour moi une opportunité en or.»

