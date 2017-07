Une distinction pour Travis Lulay

Le quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique Travis Lulay a reçu la principale mention de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Le vétéran a remplacé avec brio Jonathon Jennings, qui a quitté le terrain au début de la rencontre face aux Tiger-Cats de Hamilton samedi en raison d’une blessure à l’épaule. Il a complété 29 de ses 36 passes pour des gains de 436 verges et trois touchés, en plus de franchir la ligne des buts une fois.

Joueur par excellence de la LCF en 2011, Lulay a d’ailleurs établi un sommet personnel pour le nombre de verges amassées dans un affrontement, aidant les siens à l’emporter 41-26.

Le deuxième titre de joueur le plus méritant a été décerné au demi offensif et spécialiste des retours de botté des Argonauts de Toronto Martese Jackson. Ce dernier a totalisé 339 verges combinées contre les Blue Bombers de Winnipeg, jeudi, dont 191 à la suite de bottés d’envoi. Il a notamment inscrit un touché sur une course d’après-dégagement de 78 verges. Le produit de l’Université Florida Atlantic a aussi détalé sur une distance de 84 verges après avoir capté un botté d’envoi.

Enfin, le receveur de passes des Lions Nick Moore a été l’autre athlète honoré par la LCF. Il a accumulé 220 verges en 10 réceptions, effectuant un attrapé de six points.