Remontée victorieuse pour les Pirates face aux Brewers

Les Pirates ont comblé un déficit de trois points pour finalement l’emporter 4-3 face aux Brewers de Milwaukee, mardi soir, à Pittsburgh.

Il s’agit d’une troisième victoire consécutive pour les Pirates.

Mené 3-0, les Pirates ont réalisé une poussée de quatre points en sixième manche. Josh Harrison en a produit deux grâce à son 11e circuit de la saison.

Francisco Cervelli a également claqué la longue balle en sixième pour les Pirates. David Freese a produit l’autre point de l’équipe locale avec un simple.

Travis Shaw avait procuré les devants aux siens en troisième manche en cognant un circuit de trois points. Il s’agissait de son 21e depuis le début de la campagne.

Iván Nova (10-6) a enregistré la victoire. Le lanceur des Pirates a accordé trois points et dix coups sûrs en six manches au monticule, en plus de réaliser six retraits au bâton. Felipe Rivero a assuré le sauvetage.

La défaite est allée au dossier d’Olivier Drake (3-3) qui a accordé un point et deux coups sûrs en un tiers de manche.