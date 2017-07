Pontus Aberg récompensé

Les Predators de Nashville ont consenti une entente de deux ans et de 1,3 million $ au joueur d’avant Pontus Aberg, mardi.

Le hockeyeur de 23 ans, qui fut un choix de deuxième tour (le 37e au total) de l’organisation du Tennessee en 2012, a disputé le premier match de sa carrière en saison régulière lors de la dernière campagne, après avoir joué deux fois en séries 2016.

Pendant le plus récent calendrier régulier, il a obtenu un but et une mention d’aide en 15 joutes.

Aberg s’est également distingué au cours des duels éliminatoires ce printemps, menant les siens vers une participation à la finale de la Coupe Stanley. Il a récolté cinq points, dont deux filets, en 16 affrontements.

L’ailier droit a par ailleurs amassé 31 buts et 21 aides pour 52 points en 56 rencontres avec les Admirals de Milwaukee, club-école des Predators dans la Ligue américaine.