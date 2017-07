Ignacio Piatti parmi les étoiles de la MLS

L’ailier de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti participera au prochain match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) qui aura lieu le 2 août au Soldier Field de Chicago.

La MLS a révélé la composition de l’équipe complète des étoiles, mardi après-midi.

Pour sa part, Patrice Bernier, qui faisait l’objet d’une campagne des partisans de l’Impact sur les médias sociaux à l’endroit du commissaire Don Garber, n’a finalement pas été sélectionné par ce dernier.

(Regardez jusqu'à la fin...) Les commentaires de Nacho suite à sa sélection au Match des Étoiles 2017 de la @MLS. #IMFC #MLSAllStar pic.twitter.com/4EleePOezG — Impact de Montréal (@impactmontreal) July 18, 2017

Félicitations Nacho ������⚪️⚫️ Merci pour les efforts à toute la communauté #IMFC pour la campagne #BringPatToChicago ❤️ https://t.co/sdv3M22hTd — Patrice Bernier (@pbernier10) 18 juillet 2017

Piatti a été choisi par l’entraîneur-chef Veljko Paunovic pour affronter le Real Madrid. Il s’agit d’une deuxième nomination consécutive pour celui occupant le premier rang de l’Impact avec huit buts.

L’Argentin a réalisé trois passes décisives en 13 départs et 1156 minutes, étant nommé trois fois sur l’équipe de la semaine de la MLS. Enfin, il a dépassé Marco Di Vaio plus tôt cette saison pour devenir le meilleur marqueur dans l’histoire de son équipe avec 38 buts en saison régulière.

Autres élus

Paunovic a sélectionné 11 joueurs pour compléter sa formation d’étoiles et chez les attaquants, seul Jozy Altidore, du Toronto FC, a eu droit à ce privilège. Outre Piatti, Giovani dos Santos (Galaxy de Los Angeles), Dax McCarty (Fire de Chicago) et Diego Valeri (Timbers de Portland) ont reçu l’appel.

À l’arrière, Hernán Grana et Matt Hedges, du FC Dallas, ont été choisis, tout comme Johan Kappelhof (Chicago), Michael Parkhurst (Atlanta United FC) et Jelle Van Damme (Los Angeles). Le gardien Stefan Frei, des Sounders de Seattle, a également été récompensé.

De plus, le commissaire Don Garber a jeté son dévolu sur Kellyn Acosta et Dom Dwyer, respectivement du FC Dallas et du Sporting de Kansas City, pour ses choix discrétionnaires.

L’identité des partants incluant David Villa (New York City FC) et Sebastian Giovinco (Toronto FC) avait été dévoilée il y a plus d’une semaine.

Dans un autre ordre d’idée, Jean-Yves Ballou Tabla a pour sa part été sélectionné par l’entraîneur-chef Brian McBride et l’instructeur-adjoint Mike Magee pour le match des joueurs formés au club 2017 prévu le 1er août au Toyota Park.

Les jeunes étoiles affronteront l’équipe des moins de 20 ans du Chivas de Guadalajara, championne en titre de la Liga MX U20.