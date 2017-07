Phillippe Aumont partant au match des étoiles

Le lanceur des Champions d’Ottawa Phillippe Aumont agira comme partant de l’équipe de la Ligue Can-Am de baseball à l’occasion de la partie des étoiles contre l’Association américaine le 25 juillet dans la capitale canadienne.

L’artilleur de 28 ans a conservé une fiche de 3-2 et une moyenne de points mérités de 4,52 depuis le début de la saison, sa première au sein du circuit.

«Ce sont tous les meilleurs joueurs de notre ligue dans une équipe, c’est pas mal bien», a déclaré l’ancien des ligues majeures dans un communiqué. Je ferai comme à chaque match : lancer le plus fort possible et avoir du plaisir au monticule.»

«C’est mon meilleur lanceur et notre entraîneur des lanceurs ici à Ottawa, a ajouté le gérant de l’équipe Can-Am, Hal Lanier, qui dirige aussi les Champions. La rencontre étant à Ottawa, nos partisans vont être content de voir un visage familier.»

Du côté de l’Association américaine, l’ancien lanceur des Rangers du Texas Mark Hamburger prendra la balle pour le club de Rick Forney. En 12 départs pour les Saints de St. Paul, Hamburger a présenté un dossier de 9-1 et une moyenne de 3,04.