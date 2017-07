Nicholas Castellanos s’éclate contre les Royals

Avec une production de cinq points, Nicholas Castellanos a mené les Tigers de Detroit à une victoire de 9-3 aux dépens des Royals, mardi, à Kansas City.

Castellanos a d’abord généré deux points grâce à un triple en deuxième manche. Il a ensuite frappé deux circuits en solo en cinquième et en septième manches. Il a produit son cinquième point en huitième, grâce à un simple.

Son coéquipier Victor Martinez a quant à lui produit deux points avec un simple, en deuxième manche.

Les Royals ont inscrit leurs trois points en première manche, grâce aux claques d’Eric Hosmer, de Salvador Perez et d’Alcides Escobar.

Matthew Boyd (3-5) a signé la victoire. Le lanceur des Tigers a accordé trois points et sept coups sûrs en six manches.

Travis Wood (1-3) a encaissé le revers après avoir alloué six points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers.