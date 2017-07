Marcus Sorensen accepte deux ans de plus

Les Sharks de San Jose ont accordé un nouveau contrat de deux ans à l’attaquant Marcus Sorensen, mardi.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été dévoilées.

Sorensen a disputé sa première campagne en Amérique du Nord en 2016-2017, inscrivant un but et trois mentions d’aide en 19 rencontres dans la Ligue nationale. Il a ajouté deux points en six sorties pendant la série de premier tour contre les Oilers d’Edmonton.

Le Suédois de 25 ans a également totalisé 17 buts et autant d’aides pour 34 points en 43 matchs avec le club-école de San Jose.

Choix de quatrième tour, le 106e en tout, des Sénateurs d’Ottawa en 2010, il a passé deux ans avec le Djugardens IF, une formation faisant partie de la ligue élite de son pays natal.