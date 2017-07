Le temps commence à manquer pour Colton Parayko et Tomas Tatar, qui tentent de trouver un terrain d’entente avec leur équipe respective avant de se rendre en arbitrage le 20 juillet.

Selon Elliotte Friedman (Sportsnet), Parayko et les Blues seraient à 1,35 million d’écart à l’heure actuelle.

STL has asked for a two-year deal on Parayko at $3.4M and $3.6M. He is asking for one year at $4.85. Still time for settlements. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 18 juillet 2017

L’offre des Blues serait de 3,5 millions $ par année pour deux saisons, alors que le géant de 6 pieds 5 pouces demanderait 4,85 millions $ pour une durée d’un an.

Le journaliste de FOX Sports Andy Strickland rapporte toutefois qu’il est probable que les deux camps en viennent à une entente avant l’échéance.

Can confirm these numbers, both sides prepared for hearing but would think an agreement beforehand is likely https://t.co/oSETnfd4zC — Andy Strickland (@andystrickland) 18 juillet 2017

Parayko a récolté 35 points, en plus de montrer les meilleurs indices de possession de rondelle chez les défenseurs réguliers des Blues en 2016-2017.

Tomas Tatar voudrait pour sa part 5,3 millions $ de la part des Red Wings, qui sont prêts à lui consentir 4,1 millions $.

Tatar (DET): Club offer is $4.1M. Player ask is $5.3M — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 18 juillet 2017

Le Detroit Free Press avait préalablement rapporté que le Slovaque exigerait un contrat de pas moins de sept ans, alors que le directeur général Ken Holland serait prêt à lui offrir un pacte de cinq ans.

Tatar terminé la saison dernière au troisième rang des pointeurs de la formation du Michigan, avec une fiche de 25 buts et 21 mentions d’aide.