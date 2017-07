La fin pour Jagr, Doan et Iginla?

Jaromir Jagr, Shane Doan et Jarome Iginla ont tous abouti sur le marché cet été et les trois sont toujours sans contrat. Pourront-ils trouver une entente à temps pour le début de la saison?

Le 29 juin dernier, un jour avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Jaromir Jagr s’est exprimé sur Twitter. En 1994, a-t-il écrit, tous les directeurs généraux m’avaient contacté. Cette année? Ce n’est pas le cas. «C’est moi qui essaie de les appeler et personne ne répond.»

Jagr avait encore démontré la saison dernière qu’il pouvait s’inscrire au tableau indicateur. Il a marqué 16 buts et obtenu 46 points en 82 matchs avec les Panthers de la Floride et il y avait des raisons de croire qu’il serait de retour avec l’organisation en 2017-18. Après avoir bien performé lors des deux dernières saisons en Floride, une entente d’un an semblait être une bonne affaire pour les deux camps. Mais les Panthers ont coupé les ponts avec Jagr le 1er juillet et le hockeyeur de 45 ans est maintenant en quête d’une nouvelle formation.

«Nos jeunes doivent prendre en charge l’équipe», avait dit le directeur général Dale Tallon pour expliquer sa décision de tourner le dos à Jagr. «Nous voulons aller dans une autre direction, jouer un style de jeu différent, être plus jeunes et plus rapides.»

En Arizona, les Coyotes ont décidé de dire au revoir à Shane Doan qui a été le visage de la franchise pour la majeure partie de sa carrière. Les raisons étaient assez similaires. Après avoir connu une saison de 28 buts et de 47 points en 2015-16, Doan, âgé de 40 ans, a eu des difficultés sur le plan offensif lors de la dernière campagne. Ainsi, après 1540 matchs avec les Coyotes, ces derniers ont décidé qu’un changement était nécessaire.

«Le temps est venu pour nous de passer à autre chose, de nous concentrer sur nos jeunes joueurs talentueux et sur notre brillant avenir, a dit le propriétaire des Coyotes Andrew Barroway. Ça a été une décision très difficile à prendre étant donné tout ce que Shane a fait pour les Coyotes et son importance pour l’organisation. Mais nous devons aller de l’avant.»

Jarome Iginla a également été écarté de la formation des Kings de Los Angeles pour laisser de la place à la jeunesse. Après avoir été longtemps un joueur de premier trio, son temps de glace a été largement réduit au cours des deux dernières saisons, au cours desquelles il a produit un total de 36 buts et 74 points. Les Kings ont choisi de signer avec de jeunes joueurs autonomes et Mike Cammalleri, plutôt que d’offrir un nouveau contrat au joueur de 40 ans.

Toujours sans contrat trois semaines après l’ouverture du marché, Jagr, Doan et Iginla méritent certainement de choisir le moment de leur départ de la Ligue nationale de hockey. Toutefois, alors que l’été progresse, il est possible qu’ils n’aient pas la chance de bénéficier de cette opportunité.

Article original sur le site The Hockey News