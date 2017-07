«C’est noir ou blanc avec Artur»

Depuis ses débuts professionnels en sol québécois, Artur Beterbiev n’a laissé personne indifférent sur et à l’extérieur du ring. Que ce soit entre les câbles ou durant ses négociations pour un combat, il a toujours opté pour la ligne dure.

Pour lui, les passe-droits ne font pas partie de son langage que ce soit pendant un exercice au gymnase ou pour faire respecter à la lettre son contrat par son promoteur. On en a eu une autre preuve après le report de son combat éliminatoire IBF des mi-lourds.

Son entraîneur Marc Ramsay a levé le voile sur la personnalité de Beterbiev (11-0, 11 K.-O.) qui peut expliquer en partie les événements des derniers mois.

«C’est peut-être l’industrie de la boxe qui est trop complexe pour Artur, a-t-il souligné. Avec lui, c’est noir ou blanc.

«Il est très rigide, mais il n’est pas compliqué comme individu à gérer. Si tu lui dis quelque chose comme la date de son prochain combat par exemple, il veut que tu respectes ta parole. Cependant, la boxe ne fonctionne pas toujours comme cela.»

Pour ce qui est de la dispute qui se déroule entre son poulain et le promoteur Yvon Michel, Ramsay n’a pas voulu s’en mêler.

«Dès le départ, quand certaines choses ont accroché entre lui et GYM, Artur m’a dit qu’il me tiendrait informé sur ce que je devais savoir comme entraîneur, a précisé le Trifluvien de souche. J’étais à l’aise avec cette façon de faire et c’est ce que je voulais.

«J’ai demandé la même chose à Yvon Michel, car j’ai des projets avec lui avec mes autres boxeurs. Je ne voulais pas mêler les affaires.»

Il veut demeurer à Montréal

À moins d’un revirement de situation majeur, Beterbiev devrait poursuivre sa carrière avec un autre promoteur dans les prochains mois. La bonne nouvelle, c’est que le boxeur de 32 ans n’a pas l’intention de quitter le Québec.

«Peu importe ce qui arrive, il m’a dit qu’il voulait demeurer à Montréal avec sa famille et qu’il désirait poursuivre son association avec moi et mon équipe», a précisé Ramsay qui n’a jamais eu de contrat écrit avec ses pugilistes.

Même si son combat a été annulé dans les derniers jours, Beterbiev a complété ses séances avec ses partenaires d’entraînement comme prévu. En attendant de connaître les prochains développements concernant son choc éliminatoire IBF contre l’Allemand Enrico Koelling, il demeurera dans le gymnase.

«Depuis l’annonce, on a levé le pied en termes d’intensité, a souligné Ramsay. Présentement, on maintient sa condition physique, car le dossier du duel contre Koelling pourrait débloquer rapidement après l’appel d’offres du 25 juillet.

«On peut même penser que ça pourrait avoir lieu dès le mois de septembre. Il n’y a pas de doute que le report de l’affrontement a modifié mes plans au gymnase et on doit maintenant éviter qu’il tombe dans le surentraînement.»

Dans le calepin...

Marc Ramsay n’a pas été surpris par les victoires de Marcus Browne et de Sullivan Barrera chez les mi-lourds samedi dernier. L’Américain a détruit Sean Monaghan alors que le Cubain a donné une leçon de boxe à Joe Smith fils après avoir visité le plancher au premier assaut. «Smith a été exposé et c’est un boxeur très ordinaire, a souligné l’entraîneur. On vient d’avoir la preuve qu’il est un boxeur de classe C. Il a une bonne force de frappe qui te force à être aux aguets. Quant à Barrera, il a prouvé qu’il était un bon boxeur, mais qui est très lent.»

Comme prévu, David Lemieux (38-3, 33 K.-O.) sera aux abords du ring pour le combat de Miguel Cotto (40-5, 33 K.-O.) qui aura lieu le 26 août à Carson, en Californie. Le cogneur québécois aimerait beaucoup se mesurer au Portoricain avant la fin de l’année, et les dirigeants de Golden Boy Promotions souhaiteraient organiser ce duel. Toutefois, Cotto viserait plutôt un choc contre Gennady Golovkin si celui-ci venait à bout de Canelo Alvarez, le 16 septembre prochain.

Pour revenir à Lemieux, il est de retour au gymnase depuis quelques semaines avec des entraînements en basse intensité et tout se déroule bien. Le vrai test pour son épaule gauche et sa main gauche surviendra quand il recommencera à frapper avec puissance.

Les plans du poids lourd Oscar Rivas (20-0, 15 K.-O.) ont encore changé. Après avoir vu son dernier combat être annulé, celui du mois d’août a été retiré de son calendrier. Le Colombien de souche pourrait attendre jusqu’à la fin du mois de septembre avant de revoir de l’action alors qu’il ferait les frais de la finale d’un gala présenté au Casino de Montréal.

Le Français Christian M’Billi doit remonter sur le ring, le 19 août, dans une carte de boxe présentée à Brampton, en Ontario. Le protégé de GYM ne connaît pas encore l’identité de son adversaire.