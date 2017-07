Évaluation de mi-saison: les fleurs pour Smoak, le pot pour Atkins

Publié aujourd'hui à 09h39

Une saison de baseball, c’est long, mais un peu comme dans une course d’IndyCar, il y a deux moments importants à surveiller : durant la course, on doit décider à quel moment on effectue le changement de pneus pour ensuite analyser la performance de l’équipe après la compétition. La dernière situation permet aux dirigeants de décider si des changements au sein de l’équipe sont nécessaires.

Au baseball, c’est la même philosophie. Au lieu de mettre d’installer de nouveaux pneus, le directeur général doit décider s’il veut effectuer des changements pour améliorer l’équipe. Présentement, nous sommes rendus à la mi-saison, alors permettez-moi de faire l’évaluation des performances des joueurs et de la direction des Blue Jays.

Plus souvent qu’autrement, on garde notre critique du directeur général pour la fin, mais cette fois, je préfère faire l’inverse. En premier lieu, qui dirige les opérations baseball? Le président John Shapiro, ou le directeur général, Russ Atkins? Jusqu’à preuve du contraire, c’est Atkins, mais laissez-moi en douter.

Russ Atkins : D+

L’an dernier, les Jays n’ont pas participé à la Série mondiale et il y avait des lacunes à combler. Comment pouvait-il s’imaginer que les lanceurs partants ne rateraient pas un départ comme en 2016? Deuxièmement, croyait-il que Russel Martin était pour occuper le poste de receveur lors des 162 matchs de la saison? Il n’a jamais trouvé un receveur de qualité pour seconder Russell.

Pendant plusieurs matchs, le poste de voltigeur de gauche était comblé par des joueurs d’avant-champ en raison de diverses blessures. Il n’a jamais trouvé un lanceur partant supplémentaire malgré les blessures à Aaron Sanchez et Francesco Liriano.

John Gibbons : B

J’ai vu le Docteur Jekyll et Monsieur Hyde diriger cette formation. En mai, les Jays ont connu un excellent mois... d’ailleurs le seul bon mois jusqu’à présent. Gibbons provoquait des jeux! Ensuite, il y a eu les blessures à Troy Tulowitzki, Josh Donaldson et Devon Travis qui ont fait très mal. L’inefficacité du directeur général a empêché Gibbons d’avoir une bonne équipe à diriger. C’est pour cette seule raison que je ne blâme pas Gibbons pour les déboires des Jays.

Le groupe de C

Sans aucun doute, les blessures ont empêché Tulowitzki, Sanchez, Liriano et J.A. Happ de connaitre une bonne saison. Leur manque de productivité m’empêche de leur donner une note supérieure à C. Dans ce groupe, j’ajoute Marco Estrada. En ce qui concerne une négociation de contrat, il y a un aspect qui le favorise : un lanceur qui lance six manches et n’accorde que trois points ou moins est crédité d’un départ de qualité. Cette saison, malgré le fait qu’Estrada est crédité de neuf départs de qualité, je le classe dans la catégorie de joueurs qui n’ont pas répondu à l’appel.

C+

Parfois, on a tendance à surévaluer le talent d’un joueur en lui prévoyant une saison supérieure à ce qu’il peut réellement accomplir. Je crois que Joe Biagini, Kevin Pillar, Ryan Goins, Darwin Barney et Ezequiel Carrera connaissent jusqu’ici une saison à la hauteur de leur talent.

B

Russell Martin accomplit encore une fois un excellent travail avec les lanceurs. Il possède également une très bonne moyenne de présence sur les buts qui le place parmi les meneurs au poste de receveur.

Jose Bautista fait un bon travail à titre de premier frappeur. Depuis qu’il occupe ce rôle, il frappe la longue balle avec plus de régularité.

L’ensemble du personnel des releveurs a accompli un travail adéquat et efficace.

B+

Le nouveau venu, Kendrys Morales, connait une très bonne saison et il remplit bien le rôle qu’on lui a confié. Quant à Steve Pierce, c’est une excellente acquisition. Une de mes surprises est le releveur Ryan Tepera, qui est tellement dominant.

A+

Il y a deux joueurs qui selon moi méritent cette note. Les deux ont participé aux Match des étoiles. Quelle saison phénoménale pour Justin Smoak, qui a atteint un sommet en carrière pour le nombre de coups de circuit dans une saison!

De son côté, Roberto Osuna est présentement l’un des cinq meilleurs releveurs du baseball.

Afin de bien résumer mon analyse, je reviens sur le fait qu’Atkins n’a pas fait son travail. Ce n’est pas toujours la faute du gérant et des joueurs.