Totti confirme sa retraite

L'Italien Francesco Totti a mis fin officiellement à sa carrière sportive après avoir passé 25 saisons à l'AS Rome, a annoncé lundi l'international de 40 ans sur le site de son club formateur.

«La première partie de ma vie de footballeur est terminée et maintenant une plus importante est sur le point de débuter», a expliqué Totti, champion d'Italie en 2001 et couronné roi du monde avec la Squadra Azzurra en 2006.

«On repart de zéro. Il va me falloir du temps pour trouver, petit à petit, dans le calme, quel rôle me convient. Pour cette raison, je me mets à disposition de ce club, des jeunes joueurs jusqu'au président. Jusqu'au 28 mai, je n'ai pensé qu'à jouer au football, m'amuser et aider de façon significative l'équipe. Maintenant il faut avancer, j'ouvre une nouvelle page. Je vais penser à un nouveau rôle qui va me surprendre, m'amener plein de bonnes choses», a-t-il ajouté.

À l'issue de son dernier match, une victoire contre le Genoa (3-2), la star était apparu micro en mains et larmes aux yeux pour s'adresser aux indéfectibles tifosi de son club de coeur dans la ville éternelle.

Juste avant, il avait effectué un long et lent tour d'honneur.

Les adieux du N.10 avaient été salués par de nombreuses personnalités, notamment l'idole argentine Diego Maradona elle-même, et même de façon plus originale par les supporters rivaux de la Lazio.

«Il Capitano» (58 sélections depuis 1998, 9 buts) a disputé 786 matches et inscrit 307 buts sous les couleurs de la Roma où il avait fait ses débuts en 1993, à l'âge de 16 ans.

Avant cette annonce officielle, celui qui fêtera ses 41 ans en septembre prochain avait été en contact avec le Tokyo Verdy pour une dernière expérience en D2 japonaise. Des rumeurs faisaient également état d'un intérêt du Miami FC, le club de MLS entraîné par son ami Alessandro Nesta.

Finalement, l'idée de n'avoir à jamais qu'un seul club dans toute sa carrière aura été la plus forte.