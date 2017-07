Tommy Pham et Paul DeJong mènent les Cards à la victoire

Les Cardinals de St. Louis ont inscrit six points en sixième manche pour finalement s’imposer 6-3 face aux Mets, lundi, à New York.

Tommy Pham a frappé un circuit de trois points pour les Cardinals. Paul DeJong a de son côté produit deux points pour les visiteurs en sixième grâce à la longue balle. Le lanceur Adam Wainwright a complété la production offensive des Cards, poussant Magneuris Sierra au marbre avec un double.

Michael Conforto avait donné l’avance aux Mets en cinquième manche avec son 16e circuit de la saison.

En fin de sixième, les favoris de la foule ont ajouté deux points grâce au circuit de Lucas Duda et au double de Jose Reyes.

Wainwright (11-5) a signé sa 11e victoire de la saison. Il n’a accordé que deux points mérités et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Brett Cecil a assuré le sauvetage.

De son côté, Zack Wheeler (3-7) a encaissé le revers après avoir accordé quatre points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers.