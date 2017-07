Tiger Woods au-delà du 1000e rang pour la première fois

Tiger Woods, l'homme aux 14 titres dans les tournois du Grand Chelem, apparaît pour la première fois de sa carrière au-delà de la 1000e place mondiale, exactement à la 1005e, lundi, après deux années perturbées par des blessures.

Aujourd'hui âgé de 41 ans, Tiger a été opéré au dos fin avril pour la 4e fois depuis 2014.

À la suite de cette opération, il s'est vu prescrire un anxiolytique, le Xanax, utilisé notamment pour traiter les troubles de l'anxiété. Le 29 mai dernier, il avait été retrouvé endormi au volant de sa voiture, moteur et phares allumés, sur le bas-côté d'une route menant à Jupiter où il vit.

Éloigné des parcours de golf pendant quinze mois en 2015 et 2016 à cause de son dos, il a tenté un retour sur le circuit professionnel fin 2016/début 2017, mais a dû mettre fin à sa saison après seulement deux compétitions en raison de nouvelles douleurs au dos.

Au cours des deux dernières saisons, Woods, ancien N.1 mondial pour un temps record de 683 semaines, n'a terminé qu'une seule fois dans le Top 20 lors des rares tournois qu'il a disputés.

Tiger Woods, outre les 14 trophées majeurs, a aussi remporté 79 épreuves du circuit nord-américain PGA. Mais son dernier succès dans un «major» remonte au US Open 2008, et il n'a rien gagné depuis 2013 et son succès au World Golf Championships Bridgestone Invitational.