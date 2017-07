Ryan Zimmerman dépasse Vladimir Guerrero

Le vétéran Ryan Zimmerman a établi une nouvelle marque dans l’histoire de la concession des Nationals de Washington en claquant le 235e circuit de sa carrière, lundi à Cincinnati, aidant les siens à l’emporter 6-1 contre les Reds.

Le joueur de premier but a expédié un tir du partant Scott Feldman par-dessus la clôture du champ centre-gauche pour dépasser Vladimir Guerrero, qui avait réussi 234 coups de quatre buts dans l’uniforme des Expos de Montréal.

Zimmerman a totalisé trois frappes en lieu sûr au cours de la journée.

Bryce Harper a produit les trois premiers points de son club à l’aide de sa 23e longue balle de la campagne. Brian Goodwin a aussi étendu les bras pour les meneurs de la section Est de la Ligue nationale, qui affichent un dossier de 56-36 après avoir savouré leur cinquième triomphe consécutif.

Le droitier Stephen Strasburg (10-3) a excellé pendant sept tours au bâton, allouant un point, quatre coups sûrs et un but sur balles, tout en éventant 11 rivaux. Son seul faux pas fut un circuit concédé à Eugenio Suarez à la fin de la deuxième reprise. Il a obtenu sa première victoire en trois départs. L’artilleur revendique six parties avec au moins 10 retraits sur des prises en 2017.

Chez les Reds, Feldman (7-7) a été malmené, accordant cinq points en une manche. Cincinnati ne compte que 39 gains cette année et occupe la cave de la Centrale de la Nationale.