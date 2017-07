Roger Federer remonte à la 3e place

Le géant du tennis Roger Federer, vainqueur de son huitième tournoi de Wimbledon dimanche, son 19e titre du Grand Chelem, est remonté à la troisième place, en hausse de deux, du classement ATP publié lundi, au détriment de son compatriote Stan Wawrinka, éliminé dès le premier tour, qui perd deux places (5e).

Federer repasse devant le Serbe Novak Djokovic (4e), qui a dû abandonner en quarts de finale de Wimbledon, après une prestation déjà décevante à Roland-Garros (éliminé en quarts de finale). En tête, le classement ne change pas, avec la domination du britannique Andy Murray, devant l'Espagnol Rafael Nadal.

Finaliste malheureux à Wimbledon, le Croate Marin Cilic reste à la 6e place.

Dans le top 10, Dominic Thiem et Kei Nishikori gagnent tous deux une place, grimpant respectivement à la 7e et à la 8e place, tandis que le Canadien Milos Raonic, perd deux rangs (9e).

Battu au 3e tour de Wimbledon, le Français Jo-Wilfried Tsonga sort du top 10, en perdant deux places (12e) au profit du Bulgare Grigor Dimitrov et de l'Allemand Alexander Zverev, qui remontent à la 10e et à la 11e place, avec le même nombre de points.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a gagné sept échelons et occupe la 66e place. Peter Polansky et Denis Shapovalov sont respectivement 128e et 161e, alors que le Québécois Félix Auger-Aliassime est 221e.

Classement ATP au 17 juillet:

Andy Murray (GBR) 7.750 pts Rafael Nadal (ESP) 7.465 Roger Federer (SUI) 6.545 (+2) Novak Djokovic (SRB) 6.325 Stan Wawrinka (SUI) 6.140 (-2) Marin Cilic (CRO) 5.075 Dominic Thiem (AUT) 4.030 (+1) Kei Nishikori (JPN) 3.740 (+1) Milos Raonic (CAN) 3.310 (-2) Grigor Dimitrov (BUL) 3.160 (+1) Alexander Zverev (GER) 3.160 (+1) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.805 (-2) Gaël Monfils (FRA) 2.775 (+1) David Goffin (BEL) 2.605 (-1) Tomas Berdych (CZE) 2.570 Pablo Carreno (ESP) 2.350 (+1) Jack Sock (USA) 2.290 (+1) Lucas Pouille (FRA) 2.255 (-2) Roberto Bautista (ESP) 2.245 Nick Kyrgios (AUS) 1.940

Pliskova prend les rênes pour la première fois

La Tchèque Karolina Pliskova a pris pour la première fois de sa carrière la tête du classement WTA publié lundi, sans avoir remporté un seul tournoi majeur mais grâce à la défaite de la Roumaine Simona Halep, 2e, en quarts de finale de Wimbledon.

Âgée de 25 ans, Pliskova gagne deux places, lui permettant de reléguer l'Allemande Angelique Kerber à la 3e place mondiale, éliminée quant à elle en 8e de finale par l'Espagnole Garbine Muguruza, future reine de Wimbledon et qui grâce à cette victoire, bondit de 10 places (5e).

La Britannique Johanna Konta grimpe elle aussi, de trois places, pour devenir la 4e joueuse mondiale, après son accession en demi-finale du tournoi londonien.

L'autre finaliste de Wimbledon, l'Américaine Venus Williams, fait également partie de celles qui progressent au classement (9e, +2), tandis que sa soeur Serena, victorieuse l'an dernier du tournoi anglais et en congé maternité depuis mi-avril, dégringole de 11 places (15e).

De son côté, la Québécoise Eugenie Bouchard a glissé de huit échelons pour pointer désormais au 69e rang mondial.

La Montréalaise Françoise Abanda a grimpé de 21 échelons et est désormais 121e. Bianca Vanessa Andreescu est 156e, loin devant Katherine Sebov (284e), Gabriela Dabrowski (298e) et Aleksandra Wozniak (319e).

Classement WTA au 17 juillet: