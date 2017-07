Les Orioles ont le meilleur sur les Rangers

Les Orioles sont revenus de l’arrière pour finalement l’emporter 3-1 face aux Rangers du Texas, lundi, à Baltimore.

Le lanceur Chris Tillman a connu un fort match du côté des Orioles, n’accordant qu’un point, deux coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches au monticule.

C’est toutefois Richard Bleier (2-1) qui a enregistré la victoire après avoir lancé une manche parfaite, en septième. Brad Brach a réalisé le sauvetage.

Jonathan Lucroy a permis aux Rangers d’ouvrir la marque en deuxième manche grâce à un double.

Jonathan Schoop a répliqué pour les Orioles en sixième, poussant Manny Machado au marbre avec un ballon-sacrifice.

Seth Smith, avec son 10e circuit de la saison et Ruben Tejada, avec un simple, ont produit deux autres points pour les Orioles en septième manche.

Andrew Cashner (4-8) a encaissé le revers du côté des Rangers après avoir alloué trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.