Le nouvel aréna des Red Wings sera équipé d'une merveille technologique

Le nouvel aréna des Red Wings de Detroit accueillera dès la saison prochaine une merveille de la technologie, au plaisir des partisans qui seront présents aux matchs de l’équipe.

Le Little Caesars Arena, qui hébergera également les Pistons dans la NBA, sera muni du plus gigantesque tableau indicateur sans liaisons central et suspendu au monde, gros de 5 100 pieds carrés.

«Les partisans, peu importe où ils sont installés, pourront tous profiter de la même qualité d’image, ce qui est très rare aujourd’hui dans les autres arénas», s’est félicité le président et directeur général de Olympia Entertainment.

Le nouvel aréna doit ouvrir ses portes en septembre, juste à temps pour le début de la saison des Red Wings et des Pistons. La saison dernière, les Wings ont disputé leur dernier match au Joe Louis Arena après 38 années de hockey de la LNH dans son enceinte.