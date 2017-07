Le calme plat au classement

L’Américain Dustin Johnson occupe toujours le sommet du classement mondial du golf masculin mis à jour lundi.

Le meneur devance le Japonais Hideki Matsuyama, son compatriote Jordan Spieth, le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Espagnol Sergio Garcia, l’ordre des cinq premiers n’ayant pas changé. L’Australien Jason Day est sixième, devant Jon Rahm, de l’Espagne, ainsi que les Suédois Henrik Stenson et Alex Noren. Rickie Fowler, également du pays de l’Oncle Sam, complète le top 10.

Vainqueur de la Classique John Deere dimanche, Bryson DeChambeau est passé du 144e au 81e rang.

Le Canadien Adam Hadwin est encore 54e, alors que Mackenzie Hughes, Graham DeLaet, Nick Taylor et David Hearn sont respectivement 109e, 111e, 194e et 197e.

Sung Hyun Park cinquième

Du côté des femmes, la Sud-Coréenne Sung Hyun Park s’est hissée au cinquième rang, en hausse de six positions, grâce à sa victoire à l’Omnium de golf féminin des États-Unis.

Sa compatriote So Yeon Ryu demeure au sommet, devant la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, l’Américaine Lexi Thompson et la Néo-Zélandaise Lydia Ko.

L’Ontarienne Brooke M. Henderson reste en huitième place, tandis qu’Alena Sharp est 77e. Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc, qui a perdu six rangs, et Anne-Catherine Tanguay sont 226e et 332e.