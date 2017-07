La retraite pour Brian Campbell

Le défenseur Brian Campbell a officiellement annoncé sa retraite, lundi.

Le joueur d'arrière de 38 ans avait passé la dernière campagne avec les Blackhawks de Chicago.

L’homme de 38 ans a totalisé 87 buts et 417 mentions d’aide pour 504 points en 1082 matchs du calendrier régulier de la Ligue nationale, ajoutant 44 points en 107 rencontres éliminatoires. Il a pris part à quatre parties des étoiles, soulevant la coupe Stanley en 2010, lors d’un premier séjour à Chicago.

«Je suis excité à l’idée d’effectuer cette nouvelle transition dans mes vies professionnelles et personnelles. Je suis reconnaissant à l’égard d’un nombre incalculable de coéquipiers, d’entraîneurs, de membres du personnel et de partisans pour mes années passées dans le circuit, a commenté Campbell sur le site des Hawks. L’organisation vient de me donner un défi et je suis heureux d’obtenir cette opportunité.»

Campbell avait été repêché au sixième tour, le 156e au total, de l'encan amateur de la LNH de 1997 par les Sabres de Buffalo.

Outre les Hawks, Campbell a porté les couleurs des Sabres, des Sharks de San Jose et des Panthers de la Floride.

En 2012, il a remporté le trophée Lady Byng, remis au joueur le plus gentilhomme.

Campbell demeurera dans l'organisation des Blackhawks et oeuvrera dans le département des opérations d'affaires, plus précisément en marketing et en relations avec la communauté.