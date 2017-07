Joe Hart sur le point d'être prêté à West Ham

Le gardien de but international anglais de Manchester City Joe Hart doit passer un test médical à West Ham lundi avant de finaliser un prêt d'une saison vers le club londonien, annoncent plusieurs médias anglais.

Âgé de 30 ans, Hart (71 sélections en équipe d'Angleterre), devrait signer avec West Ham un prêt avec option d'achat, selon les mêmes sources.

Hart, prêté au Torino (1re div. italienne) la saison dernière sans vraiment convaincre, n'est plus en odeur de sainteté à City, où son entraîneur Pep Guardiola n'en veut plus, d'autant plus que le club s'est adjugé pour la saison prochaine les services du portier brésilien Ederson Moraes (Benfica) pour 40 millions d'euros.

Hart a joué plus de 300 matches sous le maillot de City depuis son arrivée au club en provenance de Shrewsbury en 2006.