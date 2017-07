Françoise Abanda veut bâtir sur ses récents succès

La Québécoise Françoise Abanda revient d’Europe où elle vient de connaître les meilleurs moments de sa jeune carrière sur le circuit WTA, mais déjà, elle pense aux Internationaux des États-Unis.

De passage dans les studios de TVA Sports lundi, Abanda, désormais classée au 121e rang mondial, est revenue sur ses performances étincelantes lors des tournois majeurs de Roland-Garros et de Wimbledon où, à chaque occasion, elle est parvenue à franchir une ronde du tableau principal après être passée par les qualifications.

«Je reviens tout juste de Londres, où ça s’est très bien passé à Wimbledon. J’espère continuer sur ma lancée à la Coupe Rogers», indique-t-elle.

À Wimbledon, la Québécoise est même passée à deux petits points de surprendre la championne en titre des Internationaux de France, la Lettone de 19 ans Jelena Ostapenko, au deuxième tour. Une défaite crève-cœur dont elle retire néanmoins une expérience précieuse.

«C’était crève-cœur, mais je suis quand même contente parce que j’ai dû passer par les qualifications, note l’athlète de 20 ans. C’était un match avec beaucoup d’enjeux, on se rencontrait souvent chez les juniors alors il y avait une petite rivalité. C’était un beau match et je pense que les gens ont apprécié. J’espère aller de l’avant maintenant.»

Une meilleure forme physique

Françoise Abanda attribue une partie de ses récents succès à l’ajout dans son entourage d’un entraîneur de conditionnement physique après la Fed Cup.

«Il m’a beaucoup aidé au chapitre de mon déplacement, de ma force et de mon service, note-t-elle. Mon service s’est beaucoup amélioré et les autres autour de moi l’ont remarqué aussi. Sur la WTA, c’est de plus en plus important. C’est ce qui m’a permis de remporter des matchs à Roland-Garros et Wimbledon.»

Françoise Abanda a maintenant rendez-vous avec son public à l’occasion de la Coupe Rogers, à Toronto.

La Coupe Rogers sera présentée du 5 au 13 août prochain et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.