Cinq retours au jeu inattendus

R.J. Umberger a passé la saison 2016-17 à l’écart du jeu. Le vétéran de 35 ans aura toutefois la chance de tenter un retour dans la Ligue nationale de hockey après avoir signé un essai avec les Stars de Dallas.

D’autres joueurs ont tenté de relever le même défi au cours de la dernière décennie. En voici cinq.

Simon Gagné, Bruins de Boston, 2014-15

Seulement 16 joueurs ont compté plus de buts que Gagné au cours des saisons 1999-2000 à 2006-07. Malheureusement, les blessures l’ont empêché de profiter de ses meilleures années. Limité à 297 matchs entre les saisons 2007-08 et 2012-13, Gagné a finalement choisi de se retirer.

Après une saison complète d’absence, son nom a refait surface à l’approche des camps d’entraînement de l’été 2014. Les Bruins de Boston ont recruté l’ailier droit de 34 ans qui a marqué trois buts et quatre points en 23 matchs. Gagné a quitté les Bruins après le décès de son père en décembre 2014. Il s’est officiellement retiré en septembre 2015.

Tim Thomas, Panthers de la Floride, 2013-14

Après s’être promené entre l’Europe et la ligue américaine, Thomas a finalement obtenu le titre de partant chez les Bruins alors qu’il était âgé de 32 ans. À 34 ans, il a remporté le trophée Vézina. Il a répété l’exploit deux ans plus tard, lors de la saison 2010-11 où il a également gagné la Coupe Stanley et le trophée Conn Smythe. Après l’élimination des siens en première ronde face aux Capitals en 2011-12, Thomas a choisi de prendre une pause.

Thomas est revenu au jeu en 2013-14 avec les Panthers et a connu une saison difficile. Échangé aux Stars de Dallas en mars 2014, il a accroché ses jambières à la fin de la campagne.

Dominic Moore, Rangers de New York, 2013-14

Après la campagne 2011-12, alors qu’il venait de se joindre aux Sharks de San Jose, Dominic Moore s’est éloigné du hockey pendant une saison complète pour accompagner sa femme Katie, atteinte d’un cancer du foie. Malheureusement, elle est décédée en janvier 2013.

Moore est revenu dans la LNH la saison suivante avec les Rangers de New York, marquant six buts et obtenant 18 points. Cette année-là, il a reçu le trophée Masterton, pour sa persévérance et son dévouement au hockey.

Claude Lemieux, Sharks de San Jose, 2008-09

À la fin de la campagne 2002-03, Claude Lemieux semblait prêt à mettre un terme à son impressionnante carrière dans la LNH. Après avoir disputé 1200 matchs dans la grande ligue, le vétéran de 37 ans avait inscrit 379 buts, obtenu 785 points, en plus d’avoir remporté quatre coupes Stanley et un trophée Conn-Smythe. Il s’est finalement retiré en 2004-05 après un séjour dans la ligue suisse.

En 2008, il a fait son retour d’abord dans la ligue d’Asie, ensuite dans la ligue américaine et finalement avec les Sharks de San Jose où il a entrepris l’année 2009. Il a joué 18 matchs de saison régulière avant de se retirer officiellement au terme de la saison.

Owen Nolan, Coyotes de Phoenix, 2006-07

Après l’année du lock-out, Owen Nolan a pris une deuxième saison de congé, en 2005-06, pour permettre à ses genoux amochés de guérir. Il a finalement effectué son retour au jeu avec les Coyotes de Phoenix à la saison 2006-07, où il a marqué 16 buts et inscrit 40 points. Il a été le troisième meilleur pointeur et buteur des Coyotes.

Il a ensuite joué avec les Flames de Calgary et le Wild du Minnesota. Son retour aura duré quatre saisons au cours desquelles il a marqué 73 buts et récolté 150 points en 285 matchs. Il a terminé sa carrière dans la ligue suisse en 2010-11.

