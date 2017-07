Alphonso Davies et Samuel Piette se démarquent

Le réseau américain ESPN a sélectionné les 11 joueurs qui se sont le plus démarqués lors de la phase de groupes de la Gold Cup de la CONCACAF et on y retrouve Alphonso Davies ainsi que Samuel Piette qui ont évolué pour le Canada.

Piette est le seul Québécois parmi les 11 joueurs sélectionnés. Il s’est notamment démarqué face au Costa Rica et au Honduras en bloquant constamment les attaques adverses.

De son côté, Davies, un joueur de 16 ans, a inscrit trois buts en seulement deux matchs. Il a été l’un des joueurs les plus électrisants de la compétition, jusqu’à maintenant.

Le Canada affrontera la Jamaïque jeudi, lors de son match de quart de finale.