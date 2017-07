Meaghan Benfeito et Caeli McKay obtiennent leur meilleur pointage de la saison

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont terminé au pied du podium de la finale du 10 m synchro, dimanche, aux Championnats du monde de la FINA de Budapest, en Hongrie.

Les juges leur ont accordé une note totale de 315,78.

«Nous sommes très satisfaites. C’est notre meilleur pointage de l’année. C’est excellent de finir la saison comme ça. C’était important pour nous», a indiqué Benfeito.

La plongeuse de 28 ans était très heureuse de la façon dont la jeune McKay a géré la pression de cette compétition d’envergure.

«Je suis vraiment fière d’elle. Elle a réussi à super bien plonger. C’est incroyable de voir comment elle a grandi cette année. Elle avait fait des séries mondiales, mais c’est impossible de comparer ça avec les Mondiaux. C’est beaucoup plus gros ici», a expliqué Benfeito.

La saison 2017 a nécessité beaucoup d’adaptation pour l’athlète québécoise. Elle a perdu sa partenaire de synchro de longue date, Roseline Filion, qui a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Rio. Elle a dû s’habituer à plonger avec une nouvelle coéquipière.

«J’aime plonger avec elle. Je l’aide à s’améliorer en jouant le rôle de mentor, mais elle m’aide aussi. Elle me pousse à m’améliorer moi-même. Elle est plus grande que moi et puissante, alors je dois travailler plus fort. Les jeunes de l’équipe amènent une énergie différente à l’équipe. Ils sont toujours heureux. J’adore ça», a confié Benfeito.

Mardi, la plongeuse québécoise sera de retour à la tour de 10 m pour l’épreuve individuelle.