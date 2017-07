Les Sharks rendent hommage à Patrick Marleau avec une pleine page dans le journal

Les Sharks ne sont pas prêts à oublier le passage de Patrick Marleau à San Jose et pour le prouver, l’organisation a acheté une pleine page d’espace publicitaire dans le journal local.

Repêché par les Sharks (2e au total) en 1997, Patrick Marleau a disputé 19 saisons à San Jose, devenant le visage de l’organisation californienne et inscrivant son nom dans le livre des records de l’équipe dans presque l’intégralité des statistiques offensives.

Mais la saison prochaine, Marleau enfilera pour la première fois en 1 493 matchs dans la LNH un autre uniforme que celui des Sharks, celui des Maple Leafs.

Pour souligner son départ, les Sharks ont remercié le vétéran avec une pleine page publicitaire dans le journal Mercury News de San Jose.

Old school: Full-page ad in Sunday's Merc from #SJSharks thanks Marleau for all he accomplished here. pic.twitter.com/XQ79pcK2gQ