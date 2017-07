Jose Quintana fait déjà sa marque avec les Cubs

À son premier départ avec les Cubs de Chicago, Jose Quintana a très bien fait, ne concédant aucun point, dans un gain de 8-0 face aux Orioles, dimanche à Baltimore.

Avec cette troisième victoire consécutive, la formation de l’Illinois a balayé cette série de trois matchs.

Quintana (5-8), qui a été acquis des White Sox jeudi, n’a permis que trois coups sûrs en sept manches de travail, retirant 12 adversaires sur des prises.

Les visiteurs ont inscrit quatre points lors de la deuxième manche. Un double d’Ian Happ a permis d’inscrire deux points au tableau, tandis que des simples de Jason Heyward et Ben Zobrist ont été à l’origine des deux autres points.

Kris Bryant et Anthony Rizzo ont tous deux claqué des longues balles bonnes pour deux points. Willson Contreras a quant à lui cogné quatre coups sûrs, dans la victoire.

Ubaldo Jimenez (4-5) n’a pas connu le départ escompté, donnant six points, 11 frappes en lieu sûr et un but sur balles en trois manches et deux tiers sur la butte.