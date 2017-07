Formule E : Sam Bird double la mise avant Montréal

Le Britannique Sam Bird (DS Virgin Racing), déjà vainqueur de la première manche du premier ePrix de New York samedi, a remporté la seconde dimanche, sur le circuit de Brooklyn.

Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt), neuvième sur la grille et cinquième de la course, n'a pas saisi l'occasion de s'emparer de la tête du Championnat du monde FIA de Formule Electrique, en l'absence de Sébastien Buemi (Renault e.dams), retenu par Toyota pour les Six heures du Nürburgring en endurance (WEC).

Le Suisse compte toujours 10 points d'avance à deux courses de la fin de saison.

Bird, très en vue ce week-end, avait également signé la pole position un peu plus tôt.

À noter les rapides progrès du novice français Pierre Gasly, qui supplée Buemi. Septième de sa première course samedi, il est quatrième dimanche, tout près du podium occupé par le Suédois Felix Rosenqvist (Mahindra) et l'Allemand Nick Heidfeld (Mahindra).

Le Français Nicolas Prost (Renault e.dams), sixième, rétrograde à la cinquième place au classement des pilotes, dépassé par Bird.

Les deux dernières courses de la saison auront lieu à Montréal (Canada) le 29 et 30 juillet.

Classement général du Championnat FIA de Formule E :

1. Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams) 157 points

2. Lucas Di Grassi (BRA/Audi Sport Abt) 147

3. Felix Rosenqvist (SWE/Mahindra) 104

4. Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) 97

5. Nicolas Prost (FRA/Renault e.dams) 84