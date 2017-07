Daniel Murphy, deux fois plutôt qu'une

Daniel Murphy a cogné deux longues balles et les Nationals de Washington ont écrasé les Reds au compte de 14-4, dimanche à Cincinnati.

Le joueur de deuxième but a conclu le duel avec trois coups sûrs et cinq points produits.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Adam Lind, Anthony Rendon et Jose Lobaton ont également expédié un tir au-delà des limites du terrain. Lind a totalisé trois coups sûrs et autant de points produits.

Wilmer Difo et Chris Heisey ont aussi placé la balle en lieu sûr à trois reprises. Le premier d’entre eux a inscrit trois points.

Tanner Roark (7-6) a passé six manches sur la butte, concédant trois points non mérités, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

La défaite est allée au dossier de Homer Bailey (2-3), qui a été victime de huit points, huit coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches.