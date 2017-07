Coupe Rogers: Roger Federer décidera au cours des prochains jours

Le Suisse Roger Federer ne sait toujours pas s’il disputera la Coupe Rogers de Montréal, dont les matchs du tableau principal s’amorceront le 7 août prochain.

Celui qui vient tout juste de remporter le huitième titre de sa carrière à Wimbledon a indiqué en conférence de presse après sa victoire, dimanche, qu’il prendra sa décision au cours des prochains jours.

Au cours des dernières années, Federer a toujours semblé privilégier le tournoi de catégorie Masters de Cincinnati, qui est disputé tout juste après celui du Canada, comme préparation aux Internationaux des États-Unis.

La dernière présence du maestro helvétique à Montréal remonte à 2011 et sa dernière apparition au Canada dans le cadre de la Coupe Rogers remonte à 2014, alors qu’il s’était incliné en finale face au Français Jo-Wilfried Tsonga.

Le Suisse qui aura 36 ans le 8 août prochain a remporté quatre tournois cette saison, dont les Internationaux d’Australie et Wimbledon, en plus des tournois de catégorie Masters d’Indian Wells et de Miami.

La Coupe Rogers sera présentée du 5 au 13 août prochain et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.