Brandon Pirri rejoindrait Kevin Klein en Suisse

Après Kevin Klein, ce serait au tour de Brandon Pirri de partir pour la Suisse.

L’attaquant des Rangers de New York aurait signé un contrat et rejoindrait son ancien coéquipier chez les Lions de Zurich, selon ce qu’a rapporté La Regione, dimanche.

Joueur autonome sans compensation, Pirri ne s’est pas entendu avec les Rangers pour une autre saison à New York.

L’ancien des Panthers de la Floride a inscrit huit buts et 18 points en 60 matchs avec les Rangers sur les bases d’un contrat d’un an et 1,1 million $. Le Canadien de 26 ans a connu sa meilleure campagne en 2014-2015, quand il avait marqué 22 buts en 49 rencontres dans l’uniforme des Panthers.

La saison suivante, Pirri avait récolté 24 points en 52 parties avant d’être envoyé chez les Ducks d’Anaheim pour neuf rencontres, lors desquelles il avait marqué trois buts et ajouté deux aides.

Choix de deuxième tour des Blackhawks de Chicago au repêchage de la LNH en 2009, Pirri a amassé 98 points en 226 matchs depuis le début de sa carrière.