Au tour de Roger Federer d'échapper des larmes à Wimbledon

L’émotion était au rendez-vous en finale du tournoi de Wimbledon.

Tirant de l’arrière 6-3, 3-0 et blessé au pied gauche, Marin Cilic a fondu en larmes lors d’une pause médicale.

Roger Federer a gagné la rencontre 6-3, 6-1, 6-4 et a lui-même pleuré à chaudes larmes après avoir gagné Wimbledon pour la huitième fois de sa carrière et décroché le 19e titre du grand chelem de sa carrière.

