Wesley Sneijder résilie son contrat avec Galatasaray

Le milieu offensif néerlandais Wesley Sneijder a résilié son contrat avec Galatasaray, à un an de son terme, a annoncé le club turc dans un communiqué.

«Il a été conjointement décidé avec le Néerlandais Wesley Sneijder de nous séparer», a déclaré vendredi soir Galatasaray sur son site.

Le meneur âgé de 33 ans a joué 175 matches et marqué 46 buts sous les couleurs rouge et or de Galatasaray, club qu'il avait rejoint en 2013.

«J'ai vécu de très belles années à Istanbul. J'aime vraiment ce club, cette ville et ses supporters. Merci pour tout», a déclaré le joueur sur Twitter.

Désormais libre de tout contrat, Sneijder, passé notamment par l'Ajax, le Real Madrid et l'Inter Milan, avait manifesté à plusieurs reprises son envie de partir.

À l'annonce de la résiliation de son contrat, plusieurs supporters de Galatasaray ont manifesté devant le siège du club à Istanbul vendredi soir pour protester contre le départ de leur star.

Le 4e du dernier championnat de Turquie a cassé sa tirelire ces dernières semaines pour faire venir des recrues de poids, notamment l'attaquant français Bafétimbi Gomis et l'international marocain Younès Belhanda.