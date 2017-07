Une soirée de rêve pour Anthony Rendon

Anthony Rendon des Nationals de Washington a frappé un grand chelem, en plus d’ajouter un autre circuit à sa fiche pour offrir la victoire aux siens par la marque de 10-7 face aux Reds à Cincinnati, samedi.

Rendon a frappé son 17e circuit de la saison en quatrième manche puis a terminé sa soirée de rêve avec un grand chelem en septième manche, qui a porté la marque à 10-0 à ce moment-là du match.

Ryan Raburn a lui frappé son deuxième coup de canon de la saison. Son coéquipier Daniel Murphy a frappé un double et un simple, bon pour un point chacun, en plus de toucher au marbre deux fois.

Pour les Reds Scooter Gennett a frappé sa 16e longue balle de la saison.

Le partant des Nationals Max Scherzer (11-5) n’a accordé aucun point en six manches au monticule. Il a concédé trois coups sûrs et quatre buts sur balles et a retiré 10 frappeurs sur des prises.

La recrue Luis Castillo (1-2) a encaissé la défaite. En six manches, il a alloué trois points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles, tout en retirant six frappeurs sur des prises.