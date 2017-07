Une cinquième manche productive pour les Cardinals

Les Cardinals de St. Louis ont inscrit trois points lors de la cinquième manche pour venir à bout des Pirates au compte de 4-0, samedi à Pittsburgh.

Le partant Lance Lynn et Tommy Pham ont tous deux frappé des doubles bons pour un point, tandis que Matt Carpenter a pour sa part ajouté un point au tableau en vertu d’un simple.

Jedd Gyorko avait préalablement poussé Pham vers la plaque avec un simple, lors du quatrième tour au bâton.

Lynn (8-6) a également croisé le marbre une fois, en plus de ne permettre que huit coups sûrs en six manches et un tiers de travail.

La défaite est allée au dossier de Jameson Taillon (5-3), qui a concédé quatre points et huit frappes en lieu sûr en cinq manches au monticule. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Francisco Cervelli a frappé deux coups sûrs, dans la défaite.