Un nouveau duo qui fait bonne figure au 10 m synchro mixte

«C’est très amusant de faire le synchro avec Meaghan. On travaille très bien ensemble. On a commencé juste pour s’amuser, mais peu à peu, c’est devenu plus sérieux. Finalement, j’ai découvert que je venais aux Mondiaux. J’étais très heureux quand je l’ai appris», a expliqué Zsombor-Murray.