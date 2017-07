Trois équipes qui retrouveront les séries et trois autres qui les rateront

De nouvelles équipes deviennent prétendantes aux grands honneurs alors que d’autres s’en éloignent chaque saison. Quelles équipes feront partie du carrousel des séries éliminatoires en 2017-18?

Cet exercice est toujours agréable à tenter l’été parce que la parité au sein de la Ligue nationale de hockey crée toujours des surprises. L’an dernier, sept équipes ont participé aux séries après avoir raté la grande danse la saison précédente : Montréal, Toronto, Ottawa, Boston, Columbus, Edmonton et Calgary, poussant Tampa Bay, Floride, Detroit, New York (Islanders), Philadelphie, Dallas et Los Angeles à l’extérieur du portrait. Quelles équipes risquent de se retrouver dans cette même liste l’été prochain?

Ont participé aux séries en 2016-17, pourraient les rater en 2017-18

1. Bruins de Boston

Deux mots : Paul Postma. Voilà le seul changement apporté par le directeur général Don Sweeney à sa formation durant l’entre-saison jusqu’à maintenant, ce qui est alarmant puisque les Bruins ont accédé aux séries par un seul petit point, devant le Lightning. Ces derniers ont perdu Jonathan Drouin, mais ils ont ajouté Chris Kunitz et possiblement Mikhail Sergachev en plus de compter sur le retour au jeu de Steven Stamkos. Pendant ce temps, les Leafs ont mis la main sur Patrick Marleau, Ron Hainsey et Dominic Moore.

Vrai que cette équipe est devenue radicalement différente après l’arrivée de Bruce Cassidy derrière le banc (18-8-1) et elle demeure une force en possession de rondelle grâce au tandem composé de Patrice Bergeron et de Brad Marchand. Mais la profondeur est un problème partout dans l’alignement. Le problème est particulièrement flagrant sur les ailes, où Frank Vatrano risque de devenir un ailier de deuxième trio.

En défensive, Charlie McAvoy est un candidat au trophée Calder la saison prochaine et il a très bien fait lors des dernières séries éliminatoires. Mais encore une fois, il est inquiétant de voir que les Bruins doivent s’appuyer sur un adolescent pour obtenir du succès à un haut niveau de compétition, car celui-ci devrait obtenir assez facilement un poste parmi le top 4 de l’équipe. Zdeno Chara a maintenant 40 ans. Seul Torey Krug représente un joueur fiable dans cette brigade défensive.

2. Sharks de San Jose

Les Sharks, comme les Bruins, n’ont pas été actifs durant l’entre-saison, et ils ont perdu les services de Patrick Marleau. Plusieurs de leurs ténors offensifs avancent en âge, dont Joe Thornton, 38 ans, qui reviendra d’importantes déchirures ligamentaires au genou. Joe Pavelski a 33 ans, Brent Burns a 32 ans. Paul Martin et Joel Ward ont tous les deux 36 ans. Plusieurs de ces joueurs sont sur le déclin et dans le cas des vétérans comme Pavelski et Burns, ce déclin approche.

Voilà un problème au sein d’une section Pacifique qui compte deux équipes en émergence : les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary. Les Ducks d’Anaheim, avec une défensive béton et un centre numéro un dominant comme Ryan Getzlaf, ne sont pas prêts à concéder l’une des trois premières positions de la section. Les Sharks pourraient donc avoir besoin d’une place parmi les équipes repêchées et là encore, la lutte s’annonce ardue. La section Centrale s’annonce très difficile : Nashville, Minnesota, St. Louis et Chicago devraient, en principe, se qualifier. Et les Stars se sont nettement améliorés cet entre-saison. Sur papier, les Sharks représentent l’équipe de trop.

3. Sénateurs d’Ottawa

Faut-il finalement croire en cette équipe après qu’elle soit parvenue à pousser à la limite les éventuels champions de la Coupe Stanley lors de la finale de l’Est? Après tout, Erik Karlsson est l’un des trois meilleurs joueurs au monde et rend Ottawa dangereuse à lui seul. Craig Anderson demeure un gardien supérieur à la moyenne malgré son âge. Leur groupe d’attaquants est profond et mené par Mark Stone. Thomas Chabot et Colin White sont deux espoirs phénoménaux capables d’avoir un impact immédiat sur cette équipe.

Il faut donc s’attendre à ce que les Sens demeurent compétitifs. Le plus gros problème se trouve à Tampa Bay, où il est difficile d’imaginer le Lightning connaître une autre saison de misère. Le Lightning a raté les séries par un point la saison dernière et les Hurricanes se sont aussi beaucoup améliorés, créant un embouteillage pour les places d’équipes repêchées.

Les Sénateurs ont souffert durant le parcours éliminatoire et les équipes autour seront meilleures. Ils devraient encore une fois se battre jusqu’à la fin pour une place en séries.

Ont raté les séries en 2016-17, pourraient y participer en 2017-18

1. Lightning de Tampa Bay

Ça fait du sens, n’est-ce pas? Le Lightning a été presque aussi productif la saison dernière que lors de la campagne précédente, quand ils ont terminé au deuxième rang de leur section. Ils l’ont fait sans Steven Stamkos, blessé en novembre alors qu’il performait à un rythme effréné.

Le capitaine n’a que 27 ans, alors il devrait revenir à un niveau élite s’il peut rester en santé. Même sans Drouin, cette équipe compte sur l’un des groupes d’attaquants les plus dangereux du circuit. À preuve, le retour de Stamkos poussera la jeune vedette montante Brayden Point dans un rôle de troisième centre.

La défensive est toujours précaire, même avec l’arrivée de Mikhail Sergachev. Néanmoins, l’équipe sera suffisamment améliorée pour se battre pour le sommet de la section Atlantique.

2. Stars de Dallas

Les champions de la section Centrale en 2015-16 et meneurs au chapitre des buts marqués ont vécu une campagne 2016-17 marquée par un nombre incalculable de blessures en attaque, forçant les Stars à s’appuyer sur une jeune défensive et un mauvais duo de gardiens. Si l’on prend cette même équipe, en santé, et que l’on ajoute à l’équation Alexander Radulov, Ben Bishop, Martin Hanzal et Marc Methot, il devient difficile d’ignorer Dallas.

Aucune autre équipe ne s’est améliorée de la sorte cet été. Les Stars pourraient compter sur l’un des plus spectaculaires trios de la LNH en Tyler Seguin, Jamie Benn et Alexander Radulov. Martin Hanzal sera parfait sur le troisième trio et Marc Methot est un candidat naturel pour jouer en compagnie de John Klingberg, Ben Bishop représente une bien meilleure solution devant le filet que pouvaient l’être Antti Niemi ou Kari Lehtonen.

Ajoutez l’arrivée de Ken Hitchcock derrière le banc et vous avez une formule gagnante. Les Stars devraient se retrouver assez facilement dans les séries éliminatoires.

3. Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes comptent sur l’une des brigades défensives les plus prometteuses. Le tandem Jaccob Slavin et Brett Pesce s’est imposé comme une paire défensive impitoyable. Noah Hanifin et Justin Faulk complètent un top 4 solide. Un autre jeune défenseur, Haydn Fleury, pourrait s’ajouter au groupe cette saison, comme le dynamique Jake Bean.

Offensivement, les Hurricanes sont passés de la 27e à la 20e place la saison dernière, notamment grâce à l’émergence de la recrue Sebastian Aho, auteur de 24 buts. Le directeur général Ron Francis a ajouté le vétéran Justin Williams, le centre Marcus Kruger, le défenseur Trevor van Riemsdyk et le gardien Scott Darling. Voilà une équipe qui a inscrit 87 points la saison dernière, forte en possession de rondelle, et qui, sur papier, est nettement améliorée. Ne soyez pas surpris si les Hurricanes deviennent la cinquième équipe de la section Métropolitaine à participer aux séries la saison prochaine.