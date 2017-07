Tennis Canada derrière Françoise Abanda

Il y avait de la grande visite à Winnipeg au cours des derniers jours.

Vice-président au développement de l’élite chez Tennis Canada, Louis Borfiga a effectué une saucette dans la capitale manitobaine pour soutenir les organisateurs du tournoi et participer à quelques réunions.

Questionné par «Le Journal de Québec» sur quelques sujets, Borfiga s’est réjoui des récentes performances de Françoise Abanda, qui a atteint le deuxième tour lors des deux dernières épreuves du Grand Chelem, à Roland-Garros et à Wimbledon.

«[Dans nos espoirs], il ne faut pas non plus oublier Françoise, qui n’a que 20 ans, a-t-il rappelé avant de rentrer à Montréal. Elle est encore jeune et elle a montré en Fed Cup, à Roland-Garros et à Wimbledon, la qualité de son jeu. Il faut qu’elle continue comme ça.»

Un coach bientôt ?

La Montréalaise pointe au 142e rang sur l’échiquier du tennis féminin, mais d’aucuns estiment qu’elle a le potentiel pour se retrouver parmi les 50 meilleures joueuses de la planète. Selon Borfiga, Tennis Canada regardera les options afin qu’elle se déniche un nouvel entraîneur. «On va en discuter», a-t-il laissé tomber.

Borfiga, qui est l’homme derrière le succès que connaît actuellement le tennis canadien, a d’ailleurs fait l’objet d’un long reportage dans le «Winnipeg Free Press», plus tôt cette semaine. Le journaliste n’a pas manqué de rappeler que ces retombées se font attendre au Manitoba alors qu’aucun jeune issu de cette province ne s’entraîne au Centre national, à Montréal. Mais la donne pourrait bientôt changer avec la présence de Reece Carter, de Winnipeg, qui est membre de l’équipe canadienne des moins de 14 ans sur le circuit européen.

En vitesse

Défaite en demi-finale de Wimbledon par Venus Williams, la Britannique Johanna Konta, septième au monde, a laissé sa marque en sol canadien avant de se révéler à la planète tennistique, ravivant les titres des Challengers de Winnipeg (2013), de Granby (2015) et de Vancouver (2013 et 2015). «C’est toujours plaisant de savoir que ces joueuses sont passées ici», a dit le directeur de Tennis Manitoba, Mark Arndt.