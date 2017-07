Simon Pagenaud décroche la pole au Grand Prix de Toronto d'IndyCar

Le Français Simon Pagenaud (Penske) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix de Toronto, 12e manche du championnat d’IndyCar, après avoir dominé les qualifications samedi.

Pagenaud, déjà le plus rapide lors des essais libres sur le circuit urbain de Toronto, s'est offert sa première pole de la saison, la 10e de sa carrière en IndyCar, avec un chrono de 58 secondes et 912,4 millièmes.

Le champion IndyCar en titre a devancé l'Américain Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), deuxième en 59 secondes et 224,5 millièmes, et le Brésilien Helio Castroneves (Penske), troisième en 59 secondes et 434,5 millièmes.

«C'est l'un des meilleurs tours de qualifs de ma carrière, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux, j'ai vraiment tiré le meilleur de ma voiture», s'est félicité Pagenaud.

Le leader du classement général, le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi) a signé le cinquième temps de la journée (59,7970 s). Alors qu'il reste six courses à disputer, il devance avec un total de 403 points Castroneves de huit points et Pagenaud de 31 points.

Classement des qualifications du Grand Prix de Toronto (secondes):

1. Simon Pagenaud (FRA/Penske) 58,9124

2. Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) 59,2245

3. Helio Castroneves (BRA/Penske) 59,4345

4. Will Power (AUS/Penske) 59,5430

5. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 59,7970

6. James Hinchcliffe (CAN/Schmidt Peterson) 1:00,1415