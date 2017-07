Shanshan Feng toujours en tête à l’Omnium des États-Unis

La Chinoise Shanshan Feng a pris les commandes de l’Omnium des États-Unis dès la première ronde et est toujours en première position au terme de la troisième ronde, samedi à Bedminster au New Jersey.

Feng a rendu une carte de 71, un coup sous le par, pour un total de 207 (-9). Après avoir enchainé 17 pars consécutifs, elle a terminé sa ronde avec un oiselet. Ironiquement, elle a réussi cet oiselet, la seule fois de la journée où elle a frappé son coup de départ en dehors de l’allée.

Les Sud-Coréennes Amy Yang et Hye Jin Choi se partagent la deuxième place avec un total de 208 (-8) à un coup de la meneuse. Elles ont rendu des cartes de 70 (-2). Yang a réussi cinq oiselets et commis un boguey et un double boguey, tandis que la golfeuse amatrice de 17 ans Choi a réussi trois oiselets et un boguey.

Brooke M. Henderson, la seule Canadienne encore présente dans cette ronde, se classe au 14e rang à égalité avec quatre golfeuses en vertu d’un total de 214 (-2). Henderson a remis une carte de 73 avec deux oiselets et trois bogueys.