Sean Larochelle rassure les Tigres

Sean Larochelle ne dérogera pas de son plan, probablement au plaisir des partisans des Tigres de Victoriaville.

Le défenseur disputera certes la prochaine saison avec les Spartans de Stanstead College au niveau secondaire, mais mettra par la suite le cap sur Victoriaville afin de faire ses débuts dans la LHJMQ à 17 ans, et non dans les rangs collégiaux américains.

C’est ce qu’il assuré dans des propos relatés par La Nouvelle Union, samedi.

«Il n’y a pas de bluff là-dedans, a insisté Larochelle. J’ai reçu une offre des Spartans et j’ai été séduit en visitant leurs installations. Je terminerai mon secondaire à cet endroit et ça me permettra d’arriver encore mieux préparé avec les Tigres.»

La manœuvre lui permettra, selon lui, d’acquérir un maximum d’expérience pour mieux aider les Tigres lors de son entrée sur le circuit junior québécois.

Larochelle, auteur de quatre buts et 10 aides en 40 matchs avec les Gaulois du Collège Antoine-Girouard dans le midget AAA, avait informé les équipes de la LHJMQ de son plan, ce qui n’a pas empêché les Tigres de le choisir au deuxième tour du dernier repêchage.