Robinson Cano règle le cas des White Sox

Le joueur de deuxième but Robinson Cano a réussi son 18e circuit de la saison et les Mariners de Seattle ont infligé un revers de 4-2 aux White Sox, vendredi à Chicago.

L’ancien des Yankees de New York a conclu le match avec deux coups sûrs et trois points produits.

Jean Segura a également bien fait en vertu d’une récolte de deux coups sûrs et deux points marqués.

Au monticule, James Paxton (8-3) a concédé deux points sur cinq frappes en lieu sûr en six manches, éventant au passage neuf rivaux.

Edwin Diaz a été parfait en neuvième pour mériter son 14e sauvetage de la campagne.

Dans une cause perdante, le partant James Shields (2-2) a permis quatre points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail.